Geht da etwa was? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit Khloé Kardashian (37) macht gerade wohl eine schwere Zeit durch. Ihr Ex und Vater ihres Kindes Tristan Thompson (30) soll während deren Beziehung ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt haben. Trotz allem postet die Beauty weiterhin fleißig Pics auf Social Media. Und einem scheint ihr aktuellstes Bild besonders gut zu gefallen: Scott Disick (38) kommentierte ihr Sixpack-Foto – flirtet er etwa mit Khloé?

Das vermuten zumindest einige Fans der Beauty, weil Scott ein Kompliment unter Khloés Instagram-Beitrag hinterließ. "Jetzt mal im Ernst – du und Khloé, ihr wärt so süß zusammen", lautete nur eines der zahlreichen Kommentare. Ein paar User fanden es aber auch unangebracht: "Das ist einfach nur komisch und widerlich", meinte ein weiterer Follower.

Denn Scott ist der Verflossene von Khloés Schwester Kourtney. Andere Fans sind sich aber sicher, dass der 38-Jährige und seine Ex-Schwägerin einfach nur gut befreundet sind: "Lasst die beiden und deren spezielle Bindung in Ruhe", versuchte ein Abonnent die zwei in Schutz zu nehmen.

