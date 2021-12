Es war kein leichtes Jahr für Nazan Eckes (45)! Die deutsche TV-Moderatorin machte im Sommer die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters öffentlich und hatte sich danach eine Familienauszeit genommen, um bei ihm zu sein. Sie verspürt eine tiefe Verbundenheit zu ihrem Papa, obwohl der seine Tochter nicht mehr erkennt. Das Jahr möchte Nazan positiv ausklingen lassen – so verbringt Familie Eckes das Fest der Liebe:

Die Festtage kann die TV-Persönlichkeit in diesem Jahr nicht bei ihren Eltern in der Türkei verbringen, wie sie der Bild erklärte. Dafür feiert sie das Weihnachtsfest mit ihrem Ehemann Julian Khol (42) und ihren beiden Söhnen Lounis (7) und IIyas (5) bei ihren Schwiegereltern in Wien. Dabei sei sie aber stets mit ihren Gedanken bei ihrem Vater. In dem Interview gab die Moderation ein Update zum Zustand ihres erkrankten Elternteils: "Papa reagiert stark auf türkische Musik, da werden wohl Kindheitserinnerungen wach. Ansonsten ist er in seiner eigenen kleinen Welt glücklich."

Seine Tochter erkenne er aber wohl schon lange nicht mehr. Das mache die 45-Jährige zwar traurig – doch ihren Kindern zuliebe ist sie bereits im Weihnachtsmodus. "Ich habe längst alle Geschenke gekauft", erklärte Nazan stolz.

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes mit ihren Eltern

Getty Images Nazan Eckes und Julian Khol

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes Söhne im August 2019

