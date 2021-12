Alec Baldwin (63) bekommt Unterstützung von allen Seiten. Der Schauspieler drehte bis vor ein paar Wochen für den Westernstreifen "Rust". Durch einen tragischen Unfall mit einer Requisitenwaffe kam die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set ums Leben. Seither laufen Ermittlungen in dem Fall und Alec hatte als tragischer Todesschütze keine ruhige Minute mehr. Während viele den Hollywoodstar kritisieren, stehen ihm andere in der schweren Zeit bei. Seine Frau Hilaria (37) verriet nun: Auch völlig fremde Menschen seien für den US-Amerikaner da.

In ihrem Instagram-Feed teilte die Yogalehrerin ein Foto, das ihren Mann im Gespräch mit einem Lkw-Fahrer zeigt. "Ich bin dankbar für Leute, die anhalten und meinem Mann mitteilen, dass sie an ihn gedacht und für ihn gebetet haben. 'Mach weiter', 'Halte durch', 'Wir sind für dich da' – alle diese Nachrichten verändern sein Leben", schrieb sie in der Bildunterschrift. Auch für die Familie des 63-Jährigen sei es schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die noch immer an Alec glauben. "Ich bin so dankbar für diesen tollen Menschen, der gesagt hat, er hat heute für ihn gebetet. Ich habe nicht nach deinem Namen gefragt, aber du bist eine besondere Seele mit einem großen Herzen", richtete Hilaria das Wort an den unbekannten Fahrer, der auf dem Foto zu sehen ist.

Auch Alec hat sich bereits zu der Begegnung mit dem fremden Supporter gemeldet. Den Beitrag seiner Frau kommentierte der Filmdarsteller mit den Worten: "Wer auch immer du bist – ich bin dir wirklich dankbar." Auch viele andere Fans betonten daraufhin im Netz, dass auch sie den Familienvater unterstützen.

Instagram / halynahutchins Halyna Hutchins, Kamerafrau

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei einer Filmpremiere im Juni 2021

Getty Images Alec Baldwin auf einer Gala in NYC im April 2019

