Neuer Ärger in Kody Browns (52) Vielehe. Der Star der TV-Show "Sister Wives" (auf Deutsch: Alle meine Frauen) lebte ursprünglich gemeinsam mit seinen vier Ehefrauen Meri (50), Christine (49), Robyn (43) und Janelle (52) und den insgesamt 18 gemeinsamen Kindern. Doch die Beziehung zu Christine ist zerbrochen. Die TV-Stars gaben erst im vergangenen Monat ihre Trennung bekannt. Auch mit seinen anderen drei Frauen läuft nicht alles rund: Kody fühlt sich in seiner polygamen Ehe ausgegrenzt.

Das behauptet der TV-Star zumindest in einem Vorschau-Clip zur neuen Folge von "Alle meine Frauen". Kody ist zwar mit allen vier Frauen verheiratet, die XXL-Familie lebt allerdings in mehreren verschiedenen Häusern. Damit Kody sich trotz der aktuellen Gesundheitskrise mit allen Frauen und Kindern treffen kann, hat er strenge Verhaltensregeln aufgestellt – an die sich aber offenbar nicht alle Familienmitglieder halten. "Dadurch wird mir klar, dass ich in einer Vielehe nicht zähle. [...] Du und ich, wir haben keine schlechte Beziehung und trotzdem werde ich an den Rand gedrängt", meckerte er Janelle an, die sich mehr Zeit mit ihrem Ehemann wünscht, obwohl sich die gemeinsamen Söhne nicht an alle Regeln halten. "Entweder du hältst dich an unsere Standards oder ich komme nicht mehr vorbei", jammerte Kody und stürmte davon.

Später machte er seinem Ärger in einem Einzelinterview noch einmal Luft: "Eine Vielehe ist anstrengend. Ich habe in dieser Familie nicht das Sagen. In einigen Haushalten, aber nicht hier. Und das ist nicht, worauf wir uns geeinigt haben, als wir geheiratet haben."

Instagram / christine_brownsw Kody und Christine Brown im März 2020

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

