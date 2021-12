Dass Romeo Beckham (19) und Mia Regan total verliebt ineinander sind, ist längst kein Geheimnis mehr! Der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) und das Model gehen immerhin bereits seit rund zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. In den sozialen Medien gewährt das Paar immer wieder Einblicke in sein Beziehungsleben: Jetzt postete Mia besonders niedliche Bilder von ihrem Romeo!

Auf ihrem TikTok-Profil teilte die 19-Jährige jetzt einen Clip, in dem sie alle möglichen Eindrücke von ihrem Trip in die britische Küstenstadt Brighton zeigt – und darunter befinden sich auch Aufnahmen von ihrem Beau: In dem kurzen Video weckt Mia ihren Romeo, der noch total verschmust oben ohne im Bett liegt. Der Anblick seiner Liebsten zaubert dem Beckham-Spross aber sofort ein Lächeln aufs Gesicht.

Das dürfte aber auch kein Wunder sein – immerhin hatte Romeo erst vor wenigen Wochen deutlich gemacht, wie viel er für Mia empfindet: Der Teenager hatte seiner Freundin nämlich eine romantische Liebeserklärung im Netz gemacht. "Du bist der großartigste Mensch", hatte er zu diesem Zeitpunkt betont und hinzugefügt: "Ich liebe dich mehr als alles andere!"

TikTok / reganmia Romeo Beckham im Dezember 2021

Getty Images Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan bei den Fashion Awards 2021

Instagram / mimimoocher Mia Regan, Model

