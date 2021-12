Diese zwölf Ladys haben aktuell die Aufgabe, die vergebenen Realitystars Henrik Stoltenberg, Jakub Jarecki, Juliano Fernandez und Udo Bönstrup (27) um den Finger zu wickeln! Julia Oemler, Layla Leona, Zara-Gül Sarikaya und Co. sind die Verführerinnen der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Staffel. Eine bunte Mischung, bei der eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Doch wie natürlich sind die Mädels? Promiflash hat die Singledamen mal von einem Schönheitschirurgen unter die Lupe nehmen lassen!

Dr. Afschin Fatemi ist Facharzt für Dermatologie mit einem Schwerpunkt unter anderem für ästhetische Medizin. Der Düsseldorfer verschönerte bereits TV-Sternchen wie Daniela Katzenberger (35) oder Vanessa Mariposa. Doch was denkt er, haben die "Temptation Island V.I.P."-Verführerinnen an sich verschönern lassen? Der Beauty-Doc vermutet vor allem bei Julia, Zara, Layla und Sandra Bleidt und Nina Kluw, dass sie sich schon mal unters Messer legen. Die einstige Love Island-Kandidatin könnte gleich drei Dinge getunt haben: "Es lässt sich aufgrund Julias voller Lippen vermuten, dass eventuell eine Vergrößerung vorgenommen wurde. Zudem könnten an mehreren Partien im Gesicht Botox-Behandlungen vorgenommen worden sein und auch ihre Brüste könnten vergrößert worden sein", urteilt der Arzt im Promiflash-Interview.

Layla, die aktuell vor allem Kate Merlans (34) Partner Jakub um den Verstand bringt, könnte auch an der einen oder anderen Körperstelle nachgeholfen haben. Dr. Fatemi analysiert: "Leylas Brüste wirken sehr voll und voluminös, weshalb auch sie sich einer Vergrößerung unterzogen haben könnte. Zudem könnten auch ihre Lippen unterspritzt worden sein." Sandra Janinas Namensvetterin traue er ebenfalls eine Brustvergrößerung und die eine oder andere Dosis Botox im Gesicht zu. Nina hingegen könnte auch an ihren Beinen ein bisschen zaubern lassen haben: "Ihre straffen, schlanken Oberschenkel fallen auf, was für eine Liposuktion (Fettabsaugung) sprechen könnte", schätzt der Experte.

Doch wer ist laut Dr. Fatemi denn nun am unnatürlichsten? Das OP-Krönchen geht an Zara. Bei ihr vermutet der Spezialist die meisten Eingriffe. "Bei Zara könnten Brüste und Lippen vergrößert und ihre Nase gegebenenfalls korrigiert worden sein. Außerdem könnte sie sich auch einer Botox-Behandlung unterzogen haben", schließt er ab. Ob nun gemacht oder nicht – verführen können die Ladys alle elf wie die Weltmeister!

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Julia Oemler

RTL / Frank J. Fastner Layla Leona, Verführerin bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Sandra Bleidt, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

RTL / Frank J. Fastner Nina Kluw, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Zara-Gül Sarikaya

S-thetic Dr. Afschin Fatemi, Facharzt für Dermatologie

