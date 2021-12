Sie hätten ihn wohl gerne für sich allein! Seit der Erfolgsserie Gossip Girl scheint sich der Darsteller Ed Westwick (34) von Verehrern nicht mehr retten zu können. Egal, ob der britische Hottie einen harmlosen Spaziergang mit einem Welpen macht oder halbnackt vor dem Spiegel posiert – seine Fans rasten einfach immer aus. So auch dieses Mal: Weil Ed mit einer älteren Dame tanzte, waren seine Follower offenbar eifersüchtig!

Auf seinem Instagram-Account teilte 34-Jährige nun einen niedlichen Clip, in dem er mit einer Lady tanzt. Auf diesen Tanz mit Ed waren einige User etwas neidisch: "Ich wünschte, ich wäre die Oma", und: "Jetzt will ich mit ihm tanzen", oder: "Wie fühlt es sich an, meinen Traum auszuleben?", lauteten nur drei der unzähligen Kommentare unter dem Video. Offensichtlich schrieben die Nutzer dies aber mit einem Augenzwinkern.

Andere Abonnenten fanden diesen Anblick jedoch zum Dahinschmelzen: "Gerade als ich dachte, ich könnte ihn nicht noch mehr lieben", schwärmte ein Fan. Vielleicht hätten die Ladys sogar eine Chance bei Ed. Seit September sollen er und das Model Tamara Francesconi, die er rund zwei Jahre datete, nämlich getrennte Wege gehen.

Getty Images Ed Westwick bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Instagram / edwestwick Ed Westwick im Dezember 2021

Instagram/tamfrancesconi Ed Westwick und Tamara Francesconi im Dezember 2019

