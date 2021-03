Was für ein knuffiger Anblick! Der Schauspieler Ed Westwick (33) wurde durch seine intrigante Rolle als Chuck Bass in der Erfolgsserie Gossip Girl weltberühmt – und lässt seither weltweit viele Herzen höherschlagen. Immer wieder kommentieren zahlreiche User seine Online-Postings und gestehen dem Hottie teils sogar ihre Liebe. Auch sein neuester Post brachte seine Community regelrecht zum Schmelzen: Ed posierte nun gemeinsam mit seinem niedlichen Hundewelpen!

Via Instagram veröffentlichte der 33-Jährige den zuckersüßen Schnappschuss, auf dem er die kleine Französische Bulldogge in einem Kinderbuggy vor sich herschiebt. Die Kombination aus Eds laszivem Blick und den putzigen Kulleraugen des Hundebabys ließ die Fans ausflippen: "Was für ein Süßer! Der in dem Wagen und der, der ihn schiebt auch", schwärmte etwa ein Follower unter der Aufnahme. "Ich verliebe mich jeden Tag neu in dich" und "Der Hund braucht bestimmt noch eine Mama", scherzten zwei weitere.

Zuletzt war Ed für einen TikTok-Trend in seine ehemalige Serienrolle – wovon seine Fans natürlich ebenfalls begeistert waren. Mit seiner tiefen und mysteriös klingenden Stimme sagte er dann: "Ich bin Chuck Bass." Daraufhin imitierten Unmengen von Abonnenten das Video. Es scheint egal zu sein, was der TV-Star macht, es wird immer zum viralen Hit!

Ed Westwick, Schauspieler

Ed Westwick, Schauspieler

Ed Westwick, Chace Crawford und Blake Lively in "Gossip Girl"

