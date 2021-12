Jamie Foxx (54) gesteht sich öffentlich einen großen Fehler ein. Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere ist der Darsteller auch noch Vater zweier Töchter – Annalise Bishop (13) und Corinne Foxx (27). Letztere steht sogar ebenfalls in der Öffentlichkeit und macht sich als Schauspielerin und Model einen Namen. Der Hollywoodstar platzt beinahe vor Stolz auf seinen erfolgreichen Nachwuchs. Nun gestand Jamie jedoch: Als Vater hätte er sich rückblickend mehr Zeit für seinen Kids nehmen sollen.

Zu Gast bei The Ellen DeGeneres Show wurde der 53-Jährige darauf angesprochen, was er als Elternteil heute anders machen würde. Daraufhin räumte der zweifache Vater ein: "Sicherstellen, dass ich mir Zeit nehme." Damals habe der Filmstar seiner Karriere hinterhergejagt und es verpasst, seine Kinder aufwachsen zu sehen. Mit kurzen Ausflügen habe er das dann versucht, wieder aufzuholen: "Ich bin aufgetaucht und mit meiner Tochter nach Disneyland gefahren. Ich dachte, Disneyland würde alles in Ordnung bringen, Mickey Mouse würde alles in Ordnung bringen. Aber ich musste feststellen, dass das nicht funktioniert."

Erst eine Sitzung mit einem Therapeuten habe Jamie schließlich die Augen geöffnet: "Ich fand heraus, dass meine Tochter immer nur dachte: 'Ich brauche kein Disneyland. Papa, ich brauche nur dich.'" Inzwischen sei ihm bewusst geworden: "Zeit ist unbezahlbar!"

Corinne und Jamie Foxx, New York 2018

Jamie Foxx im Jahr 2020

Corinne Foxx und ihr Vater Jamie Foxx

