Johannes Haller (33) ist überglücklich! Am Freitag war es endlich so weit: Der ehemalige Bachelorette-Kandidat und seine Liebste Jessica Paszka (31) gingen im Kreise ihrer Liebsten feierlich die Ehe ein. Ihre standesamtliche Trauung fand im österreichischen Zillertal statt – und die Fans der Influencer durften sich auch schon über einige Einblicke im Netz freuen. Doch auch abseits der Hochzeit hatten die jungen Eltern am Wochenende einiges zu feiern: Ihre Tochter Hailey-Su wurde getauft!

Das gab der 33-Jährige jetzt auf seinem Instagram-Account preis. Er teilte einen Schnappschuss, auf dem er seine kleine Prinzessin auf den Schultern trägt – und dabei mit ihr im Schnee posiert. Darunter schrieb Johannes: "Wir sind überglücklich, jetzt offiziell eine richtige Familie zu sein. Unsere Hailey-Su wurde in der wunderschönen Kirche in Zell am Ziller getauft und wir haben uns im Wald mit malerischer Kulisse das Jawort gegeben."

In den nächsten Tagen wollen die Hallers nun erst einmal ihr Familienglück zu dritt in den Bergen genießen. Kein Wunder, dass sie sich erst einmal von ihrer Hochzeit erholen müssen. "Die Eindrücke und das Erlebte der letzten Tage können wir noch gar nicht so richtig fassen", gab der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat ehrlich zu.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller mit seiner Tochter Hailey-Su im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Tochter Hailey-Su im Zillertal

