Wie die Zeit vergeht! Vor dreizehn Jahren gelang Katy Perry (37) mit ihrem zweiten Album "One of the Boys" der Durchbruch im Musikgeschäft. Seither ist die Sängerin nicht mehr aus den Charts wegzudenken und versorgt ihre Fans regelmäßig mit neuen Songs. Ihre Erfolgshits wie "I Kissed a Girl" werden heutzutage sogar in den Liedern junger Künstler wie Olivia Rodrigo (18) aufgegriffen – und das bewirkt, dass Katy sich alt fühlt.

"Vor allem wenn die Leute sagen: 'Ach du meine Güte, ich habe als Kind immer deine Musik gehört' und sie sind jetzt praktisch erwachsen und haben Kinder", erzählte die 37-Jährige in einem Interview mit dem Magazin Out. Doch auch wenn sie sich dadurch alt fühle, freue sie sich darüber, dass ihre früheren Songs noch immer präsent sind. "Es bedeutet, dass die Musik immer noch nachhallt. Es bedeutet, dass die Botschaft für die Menschen immer noch aktuell ist", teilte die "Teenage Dream"-Interpretin mit.

Nicht nur Katys Fans haben mittlerweile Kinder, auch die Sängerin ist seit über einem Jahr Mutter einer Tochter. Trotz ihrer neuen Rolle als Mama möchte die Verlobte von Orlando Bloom (44) nicht auf ihre Karriere verzichten. "Ich will wirklich ein Gleichgewicht finden – ein Kind haben und es zur Vorschule bringen – aber auch künstlerisch tätig sein", erklärte die Musikerin vor wenigen Wochen gegenüber Modern Luxury Dallas.

Getty Images Katy Perry im September 2021 in Los Angeles

Getty Images Musikerin Katy Perry, 2019

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

