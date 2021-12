Titanic-Flashback? Der Dreh von "Don't Look Up" war für Leonardo DiCaprio (47) ganz schön abenteuerlich und vor allem kalt. Am Set des neuen Films erlebte der Schauspieler einen ziemlichen Schockmoment, als seine beiden Hunde in einen fast komplett zugefrorenen See sprangen. Der Darsteller fackelte aber offenbar nicht lange herum und sprang kurzerhand in das kalte Gewässer, um seine Vierbeiner zurück an Land zu ziehen.

Gegenüber Entertainment Weekly berichteten Leo und seine "Don't Look Up"-Co-Stars Jonah Hill (37) und Jennifer Lawrence (31) von der heldenhaften Tat des 47-Jährigen. "Leo hat diese zwei Huskys, die wirklich wie Tornados sind", begann Jonah zu erzählen. Dann sei plötzlich einer der beiden Hunde in den See gefallen. "Er [Leo] ist also in den gefrorenen See gesprungen, um ihn zu retten, und als er den einen Hund hinausgehievt hatte, sprang der andere hinein", schilderte Jennifer die Situation. Laut Leo seien sowohl die beiden Vierbeiner als auch er selbst wenig später alle im Wasser gelandet.

Ob der Hollywoodstar in diesem Moment an seine Zeit am Set von "Titanic" zurückdenken musste? Immerhin endete der Film für seinen Charakter Jack ebenfalls in eiskaltem Wasser. Am Ende scheint jedoch alles noch mal gut gegangen zu sein. Zudem hat der Darsteller nun eine verrückte Geschichte für die Promotour seines neuen Films parat.

Getty Images Jonah Hill bei der Berlinale 2019

Getty Images Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep und Jonah Hill bei einer Premiere

ActionPress Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

