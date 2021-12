In Sachen Mode gibt Jessica Paszka (31) dieses Wochenende alles. Vergangenen Freitag gab sie ihrem Johannes Haller (33) im österreichischen Zillertal das Jawort. Zu ihrer standesamtlichen Trauung erschien die ehemalige Bachelorette in einer Traumrobe der Marke Galia Lahav, zum Essen mit den Gästen danach schmiss sie sich in ein Dress des Luxuslabels Berta. Nun präsentierte Jessi sich in einem weiteren Kleid – handelt es sich dabei um ihren Look zur Taufe ihrer Tochter?

Auf Instagram postete die Wahl-Ibizenkerin ein Reel, das sie und ihren Angetrauten schick aufgebrezelt zeigt. Jessi trägt dort ein weißes Dirndl mit passender Bluse und elfenbeinfarbenen Stiefeln. Nach einem weiteren Brautlook sieht das Ganze trotz der Farbgebung nicht aus. Es könnte also gut sein, dass die junge Mutter dieses Ensemble zur Taufe der kleinen Hailey-Su trug.

In ihrer vor Kurzem veröffentlichten Hochzeitseinladung stand nämlich, dass Jessi und Johannes' Gäste nicht nur zur standesamtlichen Heirat eingeladen werden, sondern auch zu Haileys Weihe. Stattgefunden hat das gesamte Spektakel vom 16. Dezember bis zum 18. Dezember. Einblicke zur Taufe teilte die Influencerin bisher noch nicht.

Anzeige

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka bei ihrer Hochzeit im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de