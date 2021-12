Die Queen (95) hatte sich so auf die Weihnachtsfeiertage gefreut! Von ihren gesundheitlichen Problemen im Rücken konnte sich die britische Monarchin im Buckingham Palace erholen, für ihre jährlichen Weihnachtsveranstaltungen bekam sie vergangene Woche von ärztlicher Seite schließlich grünes Licht. Doch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie musste sie bereits schweren Herzens ihren geliebten Weihnachtslunch absagen. Fällt nun eine weitere Planung ins Wasser? Angeblich findet auch der königliche Weihnachtsspaziergang nicht statt!

Auch in Großbritannien ist die derzeitige Infektionslage kritisch. Die Königin strich bereits ihren weihnachtlichen Brunch, nun könnte der feierliche Bummel am 25. Dezember als Nächstes folgen. Dieses Event ist für jeden Royal-Fan das Highlight vor dem neuen Jahr. Denn anlässlich des Weihnachtsspaziergangs öffnet der Palast seine Tore und Tausenden Beobachtern wird dann die Ehre zuteil, die Königsfamilie zu grüßen.

Doch wie The Sun nun berichtete, sollen ihre Berater die Queen vor dem öffentlichen Event gewarnt haben. Noch wurde aber nicht offiziell bestätigt, ob die Queen einer Absage zustimmt.

Auf alle Fälle wird Elizabeth die Weihnachtsfeiertage mit ihrem Sohn Prinz Charles (73) sowie Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) abgeschirmt auf ihrem ländlichen Anwesen Sandringham in der Grafschaft Norfolk verbringen – zum ersten Mal ohne ihren Gatten Prinz Philip (✝99).

Anzeige

Getty Images Die Queen, Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth bei der Eröffnung des britischen Parlaments, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de