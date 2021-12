Alexander Zverev (24) und Sophia Thomalla (32) zeigen der ganzen Welt, wie sehr sie sich lieben! Der Tennisspieler und die Moderatorin haben ihre Beziehung im August bekannt gegeben – und seither gewähren sie ihren Fans seltene, aber dafür umso niedlichere Einblicke in ihren Beziehungsalltag: Beispielsweise teilen sie ab und an süße Pärchenfotos in den sozialen Medien oder laufen gemeinsam über den roten Teppich. Jetzt posierten Alex und Sophia gemeinsam bei der "Sportler des Jahres"-Gala!

Auf neuen Fotos, die am heutigen Abend bei der Gala in Baden-Baden entstanden sind, präsentiert das Pärchen seine Liebe der ganzen Welt: Alex und Sophia posierten beispielsweise Hand in Hand auf dem roten Teppich oder lächelten Seite an Seite für die Fotografen. Auch im Innenbereich des Veranstaltungsortes kicherten und turtelten die beiden an einem reichlich gedeckten Tisch, was das Zeug hält.

Aber nicht nur das! Alex gilt an diesem Abend nämlich außerdem als absoluter Favorit auf den Titel als "Sportler des Jahres". Damit würde der Olympiasieger in die Fußstapfen von Eishockey-Star Leon Draisaitl (26) treten – der 26-Jährige wurde 2020 mit dem ehrwürdigen Titel ausgezeichnet.

Getty Images Alex Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2021 in Baden-Baden

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Sportler des Jahres"-Gala im Dezember 2021

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Sportler des Jahres"-Gala 2021 in Baden-Baden

