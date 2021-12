Endlich lüften Vogue Williams (36) und Spencer Matthews (33) ihr kleines Geheimnis! Ende Oktober überraschten die Dancing with the Stars-Bekanntheit und ihr Ehemann mit dieser süßen Neuigkeit: Sie erwarten zum dritten Mal Nachwuchs! Sohn Theodore und Tochter Gigi dürfen sich also schon bald über ein weiteres Geschwisterchen freuen. Doch bekommen Vogue und Spencer einen Jungen oder ein Mädchen? Das verriet das Paar jetzt.

Im Gespräch mit Hello Magazine gaben die Eheleute nun endlich das Geschlecht ihres ungeborenen Babys bekannt. "Wir bekommen einen kleinen Jungen!", jubelte der Unternehmer. Vor allem der kleine Theodore schien sich über diese Neuigkeit sehr zu freuen. Wie Vogue im Interview preisgab, habe sich der Dreijährige nämlich einen Bruder gewünscht. "Er ist also überglücklich", freute sich das Model.

Bislang ließ die bald dreifache Mutter ihre Fans jedoch kaum an ihrer Schwangerschaft teilhaben: Sie postete lediglich ein einziges Foto im November, auf dem ihr wachsendes Bäuchlein zu erkennen war. Für ein Event warf sich die 26-Jährige total in Schale – und brachte ihr kleines Bäuchlein dabei in einem hautengen schwarzen Kleid zur Geltung.

Getty Images Vogue Williams im Oktober 2021 in London

Instagram / voguewilliams Theodore Matthews, Vogue Williams und Spencer Matthews' Sohn

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams im Oktober 2021

