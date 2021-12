Wird es bei Pascal Kappés (31) und Gabriele Pelke etwa bald Nachwuchs geben? Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Freundin haben gerade erst bekannt gegeben, dass sie in ihr erstes gemeinsames Haus ziehen wollen. Bei der Verkündung machte Pascal aber noch eine ganz andere Andeutung. Promiflash hat bei dem TV-Star mal nachgehakt. Planen Pascal und Gabriele etwa tatsächlich schon Kinder?

Pascal ist bereits Vater des kleinen Ben-Matteo (3). Doch einem kürzlichen Social-Media-Post des Realitystars zufolge könnte es bald noch weiteren Familienzuwachs geben. Darin spricht der 31-Jährige nämlich von einer möglichen Verlobung und einer möglichen Schwangerschaft. "Das war tatsächlich ernst gemeint von mir. Ich bin mega-glücklich mit Ele. Persönlich bin ich sehr gereift und schaue mehr in die Zukunft als vorher. Ich wäre bereit. Schauen wir mal, was 2022 für uns bereithält", erklärt Pascal gegenüber Promiflash.

Genügend Unterstützung für Nachwuchs hätten Pascal und Gabriele in ihrem neuen Zuhause sicherlich. In ihrem neuen Haus in Idar-Oberstein wohnen sie nämlich deutlich näher bei ihren jeweiligen Familien. "Beide Familien sind super-happy und übertrieben glücklich, dass wir diesen Schritt machen und näher zu ihnen ziehen", erzählte Pascal über ihre Umzugspläne.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und seine Freundin Gabriele

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und Gabriele Pelke

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und seine Freundin, Oktober 2021

