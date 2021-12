Hatten diese vier ein Doppeldate? Bei Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) wird schon länger gemunkelt, dass sie sich daten. Immer öfter werden die Keeping Up with the Kardashians-Beauty und der Comedian zusammen gesehen – doch nun waren die beiden nicht alleine unterwegs: Scott Disick (38), der Ex von Kims Schwester Kourtney Kardashian (42), begleitete die mutmaßlichen Turteltauben bei ihrem Dinnerdate mit einer unbekannten Frau!

In einem Restaurant in New York wurde das mögliche Paar nun mit dem ehemaligen Schwager der Unternehmerin gesichtet. Und auch Scott war dabei nicht alleine: Er tauchte mit einer brünetten Frau auf! Wer die mysteriöse Begleitung war, ist jedoch bislang ungeklärt. Eine Quelle berichtete gegenüber Hollywood Life, dass das Vierergespann gemütlich mit weiteren Personen zu Abend gegessen hat. "Pete und Kim hielten Händchen und waren sehr zärtlich zueinander", gab der Insider zu.

An dem Wochenende verbrachten Kim und Pete ziemlich viel Zeit miteinander: Neben dem Dinnerdate waren sie zusammen im Kino und gingen sogar einen Schritt weiter: Sie besuchten Petes Mutter! Mehrere Stunden sollen sie gemeinsam verbracht und sich dabei ziemlich gut verstanden haben. "Es ist wirklich super gelaufen", erzählte eine Quelle Hollywood Life.

Instagram / angelinas_ristorante Pete Davidson und Kim Kardashian mit einem Fan

ActionPress Scott Disick und eine unbekannte Frau

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

