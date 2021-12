Es scheint ihr wirklich wichtig zu sein! Queen Elizabeth II. (95) sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder mit ihrem Gesundheitszustand für Schlagzeilen. Eines schien der Regentin jedoch ganz besonders am Herzen zu liegen: Sie betonte immer wieder, die Weihnachtsfeier für ihre Familie ausrichten zu wollen. Zuletzt schien das Fest in der traditionellen Form allerdings wieder in Gefahr – weshalb jetzt eine geheime Operation für das Gelingen sorgen soll!

Wie die britische Zeitung Daily Mail unter Berufung auf palastnahe Kreise berichtete, habe die Queen das starke Bedürfnis, eine Weihnachtsfeier zu veranstalten: "Es wäre für sie kaum zu ertragen, das Fest nicht in Sandringham feiern zu können. Daher wurde eine Operation eingeleitet, um das zu gewährleisten." So sei es zwar nahezu ausgeschlossen, dass Elizabeth an größeren Veranstaltungen teilnehme, die besinnliche Zeit mit der Familie solle aber gelingen.

Wie genau das Weihnachtsfest der Royals in diesem Jahr aussehen werde, sei indes noch völlig unklar. "Es hängt alles davon ab, welche Regelungen gelten, was die Berater sagen und was die Queen möchte", gab der Insider einen Einblick. Eine Alternative zur Feier in Sandringham könnte ein kleineres Treffen in Windsor Castle bei London sein.

Anzeige

Getty Images Der Weihnachtsbaum von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Camilla, Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in Ballater, Aberdeenshire

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de