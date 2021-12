Bei Robert und Juliane geht es ziemlich drunter und drüber. Die beiden wagten das TV-Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" und gaben sich am Traualtar das Jawort, ohne sich vorher kennengelernt zu haben. Zunächst funkte es zwischen ihnen, doch in den Flitterwochen stritten die beiden sich erstmals. Danach wollte Robert erst einmal keinen Kontakt zu seiner Ehefrau – Promiflash gegenüber verriet er nun, warum er so handelte!

"Nach der Hochzeitsreise wollte ich erst einmal, dass jeder zuerst zu sich nach Hause fährt und alles aus den Flitterwochen verinnerlicht", erklärte er im Promiflash-Interview. Der 35-Jährige sah ein, dass sie beide Menschen seien, die Freiraum benötigen und nach der aufregenden Zeit erst einmal Zeit zum Verarbeiten brauchen. Dass sie schlussendlich mehrere Wochen lang keinen Kontakt haben, sei nicht geplant gewesen, doch die Sendung half den beiden auf die Sprünge. "Ich bin sehr froh darüber gewesen, dass uns die Experten dabei unterstützt haben, sich an einen Tisch zu setzen", gab Robert ehrlich zu.

Bei dem klärenden Gespräch konnte der Sachsen-Anhalter dann seine über die Wochen angestauten Gefühle zum Ausdruck bringen und Jule um Verzeihung bitten. Er hat seine Fehler eingestanden und freute sich auf die Aussprache. "Ich habe mir erhofft, dass meine Entschuldigung ernsthaft angenommen wird und sie ihre Fehler auch eingesteht. Schließlich gehören zu einem Streit zwei Menschen und wir haben beide Fehler gemacht", erzählte er.

Sat.1 Juliane und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Sat.1 Juliane und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

