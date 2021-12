Juliane packt über ihre Auseinandersetzung mit Robert aus! Die Brandenburgerin und der 35-Jährige sind sich zum ersten Mal vor dem Hochzeit auf den ersten Blick-Traualtar begegnet und haben sich das Jawort gegeben. Während der Feier wirkten die beiden recht harmonisch miteinander. Doch nur kurze Zeit später hatten sie gleich ihre erste Ehekrise. Robert warf Juliane in den Flitterwochen unter anderem vor, es mit ihrer Teilnahme an dem TV-Format nicht ernst zu meinen. Wie denkt die 31-Jährige darüber?

Im Interview mit Promiflash verriet die Krankenschwester, dass sie nicht damit gerechnet habe, dass es so schnell zu einem Streit mit ihrem Ehemann kommt: "Ich wusste durch die Standesbeamtin, dass er eine impulsive Seite in sich hat, doch dass sich diese so äußert, damit habe ich nicht gerechnet. Ich war einfach nur geschockt und fassungslos, wie man in so kurzer Zeit so cholerisch gegenüber einer unbekannten Frau reagieren kann." Dass dann keine Entschuldigung von Robert kam und er sich auch noch bockig verhalten hat, habe sie traurig gemacht. Immerhin hätten sie anstelle der Auseinandersetzung viele schöne Momente und Erlebnisse teilen können.

Darüber hinaus sei Juliane an einen Punkt gekommen, an dem sie sich gefragt habe, ob sie Roberts cholerische Art auf Dauer akzeptieren könne. Trotz allem kam es für sie aber nicht infrage, das Experiment abzubrechen: "Ich wusste von Anfang an, dass ich kämpfen werde und dem Ganzen eine Chance gebe, und das habe ich gemacht."

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

Sat.1 Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Anzeige

Sat.1 Juliane und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / robert_hadeb Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de