Was war Mirco Nontschew für ein Mensch? Der plötzliche Tod des Comedians Anfang des Monats sorgte für tiefe Betroffenheit bei seinen Kollegen und Fans. Mirco war für seine Grimassen bekannt, über ihn als Privatperson wusste man hingegen kaum etwas. Der zweifache Vater legte viel Wert auf seine Privatsphäre. Tanja Schumann (59) spielte fünf Jahre an der Seite des Komikers in "RTL Samstag Nacht" und verriet nun, wie er tickte, sobald die Kameras aus waren.

Im Podcast "Exklusiv" erinnerte die Schauspielerin sich an ihre gemeinsame Zeit mit Mirco bei der Sketch-Show zurück. "Mirco hat immer viel gute Laune versprüht, aber er war jemand, der sich nicht permanent produzieren musste. Aber er war auch jemand, glaube ich, der nicht so gut und gerne alleine sein konnte", erzählte Tanja. Häufig habe er sich zu ihr und Esther Schweins (51) in die Garderobe gesetzt. Der Berliner sei ein sehr geschätzter, liebevoller Kollege gewesen, dessen Authentizität alle geschätzt hätten, betonte sie.

Seine Familie war dem "Sieben Zwerge"-Star offenbar das Wichtigste. "Als Mircos Frau das Kind bekommen hat, also die erste Tochter, da war er 14 Tage lang weg. Er war auch nicht am Telefon zu erreichen", erinnerte Tanja sich. Die "RTL Samstag Nacht"-Produktion habe damals deshalb Archiv-Material von ihm nutzen müssen.

