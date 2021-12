Mirco Nontschew war der Ruhm offenbar egal. Am Samstag wurde bekannt, dass der beliebte Komiker im Alter von 52 Jahren verstorben ist. Über die Todesursache gibt es bisher noch keine Informationen. Nach dem Start der ersten Staffel von LOL: Last One Laughing, bei der Mirco mitgewirkt hatte, erzählte er, dass ihm der Dreh sehr zu schaffen gemacht hatte. Nun verriet seine ehemalige Kollegin Tanja Schumann (59), dass Mirco sich generell damit schwertat, im Rampenlicht zu stehen.

"Ich hatte das Gefühl, dass ihm das eigentlich eher zu viel war", berichtete die Schauspielerin in einem Interview mit spot on news. Sie sei auch der Meinung, dass es dem "Otto's Eleven"-Darsteller überhaupt nicht wichtig gewesen sei, im Mittelpunkt zu stehen und berühmt zu sein. Über die Nachricht vom Tod ihres Kollegen war Tanja geschockt. Sie kannte Mirco bereits seit den 90ern. "Es schmerzt, ihn zu verlieren, obwohl wir uns Jahre nicht mehr gesehen haben", hielt sie fest.

An die gemeinsame Zusammenarbeit erinnere sie sich gerne. "Ich habe ihn so gut wie immer als gut gelaunt in Erinnerung", verriet die 59-Jährige. Sie werde seine Art sowie seine Herzlichkeit und Bodenständigkeit sehr vermissen. Tanja wolle Mirco als bodenständigen Herzensmensch in Erinnerung behalten.

Anzeige

Getty Images Tanja Schumann, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Mirco Nontschew, Comedian

Anzeige

ActionPress Mirco Nontschew, Entertainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de