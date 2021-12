Mit dieser Überraschung haben die Fans von Inscope21 (27) sicherlich nicht gerechnet. Der YouTube-Star sorgte vor einigen Jahren mit seiner Beziehung zu Influencerin Mrs. Bella (29) für Aufsehen. Bereits seit 2019 gehen die Netz-Beauty und der Streamer aber schon getrennte Wege. Nun sorgt Nico, wie der Webstar mit bürgerlichem Namen heißt, erneut mit seinem Privatleben für Schlagzeilen: Inscope21 wird zum ersten Mal Vater!

"Ich werde Vater. Ich kann es selber nicht glauben", freut der 27-Jährige sich in seinem neuesten YouTube-Video. Darin verrät er auch, dass er bald Vater eines kleinen Jungen wird. Geplant war der Nachwuchs allerdings nicht. "Ich habe mich mit einem Mädel getroffen und wir haben an alles gedacht. Es war alles easy. Es ist aber trotzdem so passiert und so gelaufen und unterm Strich ist die Entscheidung gewesen, dass das Kind auf jeden Fall kommen wird", erklärt er. Auch wenn die Baby-News für ihn zunächst ein Schock war, könnte er inzwischen kaum glücklicher sein: "Ich wusste nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Aber ich muss euch sagen, mittlerweile freue ich mich geisteskrank."

Die Mutter seines Kindes möchte Nico erst mal aus der Öffentlichkeit fernhalten. Die beiden sind zwar kein Paar, doch sie verstehen sich laut dem YouTuber trotzdem sehr gut. Nico verspricht am Ende seines Verkündungsvideos dann noch, dass er alles geben will, was er kann, um seinem zukünftigen Kind ein gutes Leben zu bieten.

Anzeige

Instagram / inscopenico Inscope21 im November 2018

Anzeige

Instagram / inscopenico Inscope21, Netz-Star

Anzeige

Instagram / inscopenico Inscope21, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de