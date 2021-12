Ben Affleck (49) hat erkannt, wer wirklich hinter ihm steht! Dank Filmen wie "Good Will Hunting" und "Pearl Harbour" schaffte es der Schauspieler bis ganz nach oben. Nach seinem Durchbruch folgten dann jedoch heftige Pleiten, wie unter anderem seine Darstellung in der Komödie "Liebe mit Risiko – Gigli", in der er im Jahr 2003 mit Jennifer Lopez (52) zu sehen war. Während dieses Tiefpunktes in seiner Karriere war Ben vor allem von seinem Umfeld enttäuscht!

Zu Gast in der The Howard Stern Show sprach der 49-Jährige über sein Karrieretief. Damals habe sich die Öffentlichkeit nur mehr auf die damalige Beziehung mit J.Lo fokussiert, worunter sein Job stark gelitten habe. Ein Studio habe sogar eine Produktion mit ihm eingestellt. In dieser schweren Zeit wandten sich viele seiner Vertrauten von ihm ab. "Es tat verdammt weh. Ich war wütend, enttäuscht und fühlte mich wie ein Narr. Ich dachte, diese Leute mögen mich. Aber sie haben mich nicht gemocht", erzählte der zweifache Oscarpreisträger.

Rückblickend hatte diese Situation aber auch etwas Gutes. "Ich weiß jetzt, wer meine Freunde sind. Denn es gab Leute, die gut zu mir waren, die mir geholfen haben, die mir eine Chance gegeben haben", erklärte Ben. Auch denjenigen, die ihn damals im Stich gelassen haben, habe er inzwischen aber vergeben: "Ansonsten wäre ich nie darüber hinweggekommen und ich wäre unglücklich gewesen."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021 in Hollywood

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck, 2019

