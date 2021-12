Womit erfreute Michael Wendler (49) seine Gattin dieses Mal? Wie auch schon im vergangenen Jahr versüßt der Schlagerstar seiner Frau Laura Müller (21) die Weihnachtszeit mit einem Adventskalender der Extraklasse. Darin enthalten waren bisher unter anderem einige Luxus-Handtaschen, Schuhe, Schmuck und sogar die Schlüssel für einen Wagen. Doch was hat sich der Wendler am 20. Tag einfallen lassen? Laura zog einen Mantel mit Pelzkragen aus ihrem Türchen!

Auf OnlyFans teilten die Wendlers ihr tägliches Adventskalender-Video. Anders als bisher musste die 21-Jährige dieses Mal jedoch noch nicht einmal etwas auspacken, sondern bekam direkt ihr Geschenk zu greifen – und zwar einen langen schwarzen Mantel, der am Kragen mit ebenfalls schwarzem Pelz besetzt ist. Von welcher Marke die Jacke stammt, ist in dem Clip jedoch nicht ersichtlich. Das Kleidungsstück warf sich Laura auch direkt über. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hielt sich ihre Begeisterung jedoch in Grenzen.

Schon in den vergangenen Videos machte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin den Anschein, als würden ihre Luxus-Präsente sie kalt lassen. Über die Gründe für die mangelnde Freude wird bereits spekuliert. Manche Fans glauben, die Clips seien bereits vorproduziert – womöglich, um eine Schwangerschaft zu verheimlichen. Schon seit einer Weile kursieren Gerüchte, dass Laura und der Wendler Nachwuchs erwarten könnten.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

