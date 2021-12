Was steckt tatsächlich hinter Laura Müllers (21) Luxus-Adventskalender? Wie schon im vergangenen Jahr hat Michael Wendler (49) seiner Frau auch in dieser Weihnachtszeit eine ganz besondere Freude gemacht: Er hat Laura einen Adventskalender der ganz besonderen Art geschenkt. Die Influencerin packt jeden Tag teure Designergeschenke aus. An einem Tag bekam sie sogar ein Auto als Adventsgeschenk. So richtig zu freuen scheint sie sich über die XXL-Geschenke allerdings nicht. Spricht das dafür, dass der Kalender vielleicht gar nicht echt ist?

Jeden Tag teilen die Wendlers einen kurzen Clip auf OnlyFans, in dem man sieht, wie Laura eines der Pakete auspackt. Überrascht oder besonders begeistert wirkt die 21-Jährige dabei allerdings nie. Selbst als sich hinter Türchen Nummer eins ein 120.000-Euro-Wagen verbarg, viel Lauras Reaktion überraschend verhalten aus. Laut einiger Fan-Theorien könnte das daran liegen, dass die Clips schon lange geplant und vorgedreht worden sind, um so eine mögliche Schwangerschaft der ehemaligen Let's Dance-Beauty zu verheimlichen. Seit einigen Tagen wird bereits spekuliert, dass der Wendler und Laura Nachwuchs erwarten. Ein Hinweis darauf ist unter anderem ein kleines Bäuchlein, dass man in Lauras Instagram-Storys sehen konnte. Doch in den Adventskalender-Videos ist davon keine Spur mehr. Möglicherweise ja, weil die Advents-Clips schon vor Wochen aufgenommen worden sind.

Für Lauras Euphorielosigkeit gibt es aber noch eine ganz andere Theorie. Immerhin müsste Lauras Adventskalender sündhaft teuer gewesen sein und weder der Wendler noch seine Liebste scheinen im Moment ein allzu großes Einkommen zu haben. Zumindest Konzerte, TV-Auftritte und Werbedeals sind aktuell Mangelware. Kann der Kalender also überhaupt echt sein? Einige Fans sind davon überzeugt, dass die Designerschuhe und Co. entweder gefakt sind oder schon längst in Lauras Kleiderschrank hingen und für die Adventskalendervideos einfach neu eingepackt worden sind. Beides würde zumindest erklären, warum Laura ihre Luxusgeschenke offenbar so kalt lassen.

Aber ist Lauras fehlende Begeisterung wirklich ein Zeichen dafür, dass der Adventskalender nicht echt ist? Oder tut man dem Playboy-Star damit unrecht? Immerhin stehen Laura und ihr Mann bereits seit Monaten in heftiger Kritik – nicht zuletzt auch aufgrund des protzigen Adventskalenders. Steht Laura dadurch vielleicht einfach zu sehr unter Druck, um übermäßige Freude zu zeigen?

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Laura im Juni 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de