Na, wenn das nicht mal ein köstlicher Nachmittag war! Michelle Hunziker (44) ist sowohl in Deutschland als auch in ihrer Wahlheimat Italien eine erfolgreiche Moderatorin. Ausgleich zu ihrem Job findet sie in ihrer Mutterrolle. Immer mal wieder wird die dreifache Mutter bei Ausflügen mit ihren Kids gesichtet, vor allem mit ihren beiden kleinsten Töchtern Sole (8) und Celeste (6). Gemeinsam genoss das Dreiergespann jetzt einen Tag in einem Vergnügungspark – samt einiger Leckereien.

Michelle und ihre Töchter ließen es sich vor einigen Tagen im Lunapark in der Nähe von Mailand gut gehen. Das Highlight ihres Ausflugs war wohl ganz klar der Stand mit Zuckerwatte. Genüsslich schleckten die achtjährige Sole und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Celeste an der blauen Süßware. Für Michelle gab es zwar keine Zuckerwatte, ihre Stimmung schien aber mindestens genauso ausgelassen zu sein wie bei ihrem Nachwuchs. Frech streckte sie den Fotografen die Zunge heraus, als sie diese bemerkte.

Für ihren Tag im Lunapark hatten Michelle und ihre Kids sich warm eingepackt. Während die TV-Bekanntheit sich komplett in Brauntönen gekleidet hatte, waren Celeste und Sole im süßen Partnerlook unterwegs. Beide Mädchen kombinierten zu ihren schwarzen Jacken helle Hosen, Ohrschützer hielten ihre Ohren warm.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste, Dezember 2021

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker im Dezember 2021

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und ihre Töchter, Dezember 2021

