Die Vorfreude auf die große Harry Potter-Reunion steigt und steigt! Im November wurde es offiziell verkündet: Knapp 20 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Films sollen die Fans wieder in die magische Welt rund um den berühmten Zauberlehrling entführt werden. Dazu kommen unter anderem die Darsteller in diesem Jubiläums-Special, das am 1. Januar 2022 erscheinen wird, noch einmal zusammen. Ein Trailer weckt nun große Emotionen und schürt die Vorfreude bei den Potterheads!

In dem offiziellen Trailer von HBO Max sind erste bewegende Szenen des Events zu sehen. Unter anderem anderem liegen sich Emma Watson (31) und Draco-Malfoy-Darsteller Tom Felton (34) beim Wiedersehen gegenseitig in den Armen. Auch Daniel Radcliffe (32) wird sichtlich emotional: "Ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, ohne so viele der Menschen hier", beteuert der Schauspieler in einem Interview. In weiteren Sequenzen sind mitunter Helena Bonham Carter (55), Gary Oldman (63) und Ralph Fiennes (58) zu sehen.

Abschließend kommt Rupert Grint (33) zu Wort, der auch nicht weniger emotional bewegt wirkt, als er Emmas Hand hält. "Es ist eine starke Verbindung, die wir immer haben werden. Wir sind eine Familie. Und wir werden immer Teil des Lebens des anderen sein", betont der Brite.

United Archives GmbH/ Action Press Szene aus "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

Getty Images Bonnie Wright, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson im Juli 2011

