Rita Ora (31) und Taika Waititis Liebe geht offenbar unter die Haut. Die Sängerin und der Regisseur machten ihre Beziehung erst vor wenigen Monaten öffentlich und gaben im August ihr Red-Carpet-Debüt bei der Premiere von "The Suicide Squad" in Los Angeles. Jetzt wagten die "I Will Never Let You Down"-Interpretin und der Filmemacher den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und ließen sich ein Partner-Tattoo stechen.

Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man das Hollywoodpaar einen gemeinsamen Tag am Strand in Sydney, Australien, genießen. Bei genauem Hinsehen ist eine neue Tätowierung an Ritas Fuß zu erkennen: Ein kleines Herz mit dem Buchstaben "T" darin ziert nun die Innenseite ihres linken Fußes. Taika hingegen ließ sich ein "R" an der Hüfte tätowieren – beide Kunstwerke sehen beinahe amateurhaft gestochen aus. Die Bedeutung bleibt aber dennoch dieselbe.

Zwischen der Britin und dem gebürtigen Neuseeländer scheint es immer ernster zu werden. Ein Insider verriet sogar vor einigen Wochen gegenüber The Sun, dass Rita ihren Partner sogar schon ihren Eltern vorgestellt hat. Angeblich bezeichnet Taika seine Partnerin auch schon gegenüber seinen Freunden als seine Ehefrau.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Premiere von "Being the Ricardos"

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora auf der Met Gala 2021

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora bei den MTV EMAs 2021

