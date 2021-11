Dieses glückliche Pärchen hat offenbar den nächsten Schritt gewagt! Sängerin Rita Ora (30) machte im August ihre Beziehung mit dem Regisseur Taika Waititi öffentlich. Seitdem strahlen sie über beide Ohren auf sämtlichen Red Carpets und machen keinen großen Hehl aus ihrer Liebe. Gerade ist das Paar zusammen in England unterwegs: Dort soll Taika nun erstmals die Eltern von Rita kennengelernt haben!

Da die "Let You Love Me"-Interpretin gerade ihr Haus in London renovieren lässt, nahm sie ihren neuen Schatz direkt mit in ihr Heimatland. Ein Insider verriet gegenüber The Sun nun: In England soll es auch zu einem ersten Aufeinandertreffen zwischen Taika und den Eltern von Rita gekommen sein! Was die Beziehung angeht, sind der Neuseeländer und die Britin eben "sehr ernst", gestand die Quelle weiter.

Überlegt die Musikerin nun, aufgrund der Renovierung nach England zurückzuziehen? Zuletzt verbrachte sie die meiste Zeit in L.A., wo auch Taika wohnt. Doch dort will sie auch erst einmal bleiben! "Für sie wird es immer klarer, dass sie auf absehbare Zeit in L.A. leben wird", verriet der Insider diesbezüglich.

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im August 2021

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora und Taika Waititi

Anzeige

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora auf der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de