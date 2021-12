Was hat sich Dustin Hoche bei dieser Aktion nur gedacht? Aktuell ist der Student in der neuen Are You The One?-Staffel auf der Suche nach seinem Perfect Match. Kandidatin Zaira Moskova scheint ihm besonders ins Auge gestochen zu sein. Sein Kollege Jordi Makengo ist sich aber sicher, dass man die Beauty nicht so leicht rumkriegen kann. Doch wer wohl richtig liegt? Dustin und Jordi schließen hinter Zairas Rücken eine Wette ab!

Während Jordi noch der Meinung ist, dass man Zaira nicht so einfach verführen könne, ist Singleboy Dustin anderer Meinung: "Warte ab, das ist nicht die erste Frau, die hartnäckig ist!" Prompt schlug Jordi dem 26-Jährige eine Wette mit hundert Euro Einsatz vor, sollte er es schaffen, die Schönheit um den Finger zu wickeln. Dustin muss nicht lange zögern: "Hundertprozentig werde ich das schaffen!" Er wisse genau, wie er sich verhalten muss und welche Knöpfe er bei einer Frau wie Zaira drücken muss.

Kurze Zeit später bekam dann allerdings auch Zaira höchstpersönlich von der Aktion der Jungs mit – und war alles andere als erfreut. "Ich war so schockiert. Das ist einfach abstoßend", stellte die gebürtige Russin klar. Spätestens nachdem Zaira Dustin darauf ansprach, machte auch der sich plötzlich schwere Vorwürfe. Er hoffe, dass er es sich jetzt bei der Unternehmerin nicht völlig verspielt hat. "Das ist für mich die absolute Traumfrau", erklärte Dustin seine Sorge.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

