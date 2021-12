Sandra Janina (22) lässt bei Temptation Island V.I.P. nichts anbrennen! Die Ex-Love Island-Kandidatin und ihr Partner Juliano Fernandez nehmen aktuell in der pikanten Fremdflirt-Show ihre Beziehung unter die Lupe. Der Nürnberger bewies bereits beim Lagerfeuer, welch kurze Zündschnur er hat. Doch jetzt lieferte Sandra ihrem Freund hitzige Bilder, von denen er sich wohl nicht so leicht erholen wird. Im Promiflash-Interview stellte die Blondine klar: Das war berechnend und pure Absicht!

Bei "Temptation Island V.I.P." spielte Sandra gemeinsam mit den Girls und den Verführern in der Frauenvilla eine besonders pikante Version des Spiels "Twister". Die Beauty kam dabei mit ihrem Hintern immer wieder sehr nah an das Gesicht von Verführer Diogo Sangre, was dem Tattoofan total gefiel. Wollte Sandra ihren Freund mit diesen Bildern absichtlich provozieren? "Ich wollte ihn nicht direkt provozieren, aber ihm durchaus mal zeigen, wie es ist, solche Bilder zu bekommen und wie sich das anfühlt. Die eigene Medizin schmeckt aber bekanntlich den wenigsten", stellte die Erfurterin gegenüber Promiflash klar.

Auch wenn Juliano das zu dem Zeitpunkt nicht wusste: Ernsthaft geflirtet hat Sandra mit Diogo nie. "Das war ein Kinderspiel also meiner Ansicht nach nicht allzu wild", erklärte die 22-Jährige. Doch eine Person schien sie mit ihrer Flirtaktion eindeutig verärgert zu haben: Mitstreiterin Emmy Russ (22), die es auch auf Diogo abgesehen hatte. "Emmy und ich waren immer cool miteinander, ich denke unter Frauen streitet man sich nicht um irgendwelche Verführer", meinte Sandra abschließend und glaubt, dass alles gut ist zwischen ihr und Emmy.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

RTL Kate Merlan, Emmy Russ, Paulina Ljubas und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Diogo Sangre und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

