Stecken die Stars auch mitten im stressigen Weihnachtsendspurt? Schon in drei Tagen ist Heiligabend. Das bedeutet für viele Familien Gans essen, zusammen singen und Geschenke verteilen – aber wie jedes Jahr gibt es auch 2020 wieder einige Trödler, die noch nicht alle Präsente für ihre Liebsten beisammen haben und noch schnell die Läden stürmen. Wie sieht es denn in der Promiwelt aus? Müssen sie auch noch letzte Einkäufe erledigen? Promiflash hat mal bei einigen deutschen Stars nachgefragt!

Promiflash traf Annemarie Eilfeld (31) jetzt auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz – und die Sängerin ist in Sachen Geschenke bestens vorbereitet: "Ich kann in diesem Jahr tatsächlich sagen: 'Ich hab's geschafft!'", freute sich das DSDS-Sternchen. "Ich habe alle Weihnachtsgeschenke beisammen. Meine Schwiegereltern sind komplett versorgt, mein Freund ist versorgt, meine Eltern sind versorgt und alle unsere Freunde sind versorgt." Weiter jubelte Annemarie: "Ich bin so glücklich, ab heute habe ich das ganze Thema vom Tisch und kann einen dicken Haken dranmachen."

Auch Reality-TV-Star Xenia Prinzessin von Sachsen (35) war am Start – sie ist aber das genaue Gegenteil von Annemarie: "Ich habe einfach mal konsequent drauf gekackt dieses Jahr. Niemand kriegt irgendwas – es ist mir egal", erklärte sie. Aber wieso das? "Ich finde es schon schlimm genug, dass man irgendwie an vier verschiedenen Orten sein muss, wenn man in einer Patchwork-Familie lebt und das mit den Geschenken ist zu kompliziert." Nur ein ganz besonderer Schatz bekommt ein Präsent: "Mein Sohn kriegt das, was er sich gewünscht hat, aber natürlich nicht von mir. Den Ruhm erntet der Weihnachtsmann."

Und wie sieht es bei Nacktschnecke Micaela Schäfer (38) aus? "Ich habe es wirklich ganz gut: Zu Weihnachten kümmert sich immer meine Mutter um alles. Sie kauft für alle ein und von daher muss ich nichts verpacken, das ist super", verriet das Erotikmodel. Nur für ihren Freund Adriano Hess habe sie selbst etwas besorgt: "Für Männer ist es tendenziell immer schwierig, was zu finden. [...] Aber ich kenne meinen Freund jetzt ja auch seit fast drei Jahren und da weiß man dann schon, auf was er so steht." Und worauf steht ihr liebster so? "Technik geht immer", beteuerte Mica.

Splash News ; ActionPress Annemarie Eilfeld auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Splash News ; ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Splash News ; ActionPress Micaela Schäfer auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Splash News ; ActionPress Adriano Hess und Micaela Schäfer auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

