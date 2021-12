Schwere Anschuldigungen gegen Bryan Singer (56)! Besonders durch sein Mitwirken an der X-Men-Reihe und Filmen wie "Superman Returns" machte sich der gebürtige New Yorker in der Filmbranche einen Namen. Doch seine Karriere wurde immer wieder belastet durch Anschuldigungen und Gerichtsverfahren mehrerer Männer, die behaupten, sie seien von dem Filmemacher sexuell missbraucht worden, als sie noch minderjährig waren. Nun warf ein ehemaliger Assistent Bryan vor, ihn über Jahre hinweg emotional ausgenutzt zu haben.

In einem von Variety veröffentlichten Beitrag schildert Blake Stuerman seine angeblich "traumatisierende" sexuelle Beziehung zu dem Filmemacher, die begonnen haben soll, als er gerade einmal 18 Jahre alt war. Vier Jahre lang habe Bryan jeden Aspekt seines Lebens "kontrolliert" und ihn mehrfach emotional missbraucht. Der heute 30-Jährige behauptet zudem, er habe Angst vor dem zweifachen Vater gehabt. In dem Essay beschreibt Blake des Weiteren, dass der Drehbuchautor ihn eines Abends betrunken gemacht und zum Geschlechtsverkehr gezwungen habe. "Ich wusste nicht, dass ich Nein sagen durfte. Ich wusste nicht, dass der Alkohol meine Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt", erinnert er sich zurück.

Bryan selbst hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sein Anwalt bezeichnete die Behauptungen in einer vierseitigen Erklärung jedoch als "unbestätigt, aufhetzend und höchst verleumderisch". Der ehemalige Assistent habe schlichtweg "ein Hühnchen [mit dem Regisseur] zu rupfen", nachdem er 2013 gefeuert worden war. Die Anschuldigungen, der 46-Jährige habe Blake für Sex ausgenutzt, als dieser 18 Jahre alt war, ließ der Jurist hingegen unkommentiert.

Anzeige

Instagram / blakestuerman Blake Stuerman im Oktober 2012

Anzeige

Getty Images Bryan Singer im Mai 2016

Anzeige

Instagram / blakestuerman Blake Stuerman, ehemaliger Assistent von Bryan Singer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de