Henrik Stoltenberg hat keine Lust mehr auf Temptation Island V.I.P.. Der TV-Casanova tingelte nach den Datingshows Love Island und Promis unter Palmen durch die nächste Sendung. Er nahm mit seiner Freundin Paulina Ljubas (25) an der Treuetest-Show "Temptation Island V.I.P." teil. Dass die Sendung für das eine oder andere Paar offenbar nicht so gut ausgeht, wurde bereits angeteasert. Jetzt betonte Henrik: Er selbst habe keinen Spaß mehr daran, sich die Ausstrahlung der Fremdflirt-Show anzuschauen.

Auf Instagram fragte ein Fan Henrik, was er von der vergangenen Folge von ""Temptation Island V.I.P." hält. Darin flippte Kate Merlan (34) wegen ihres Partners Jakub Jarecki aus, Paulina konnte von Verführer Dominik Brcic nicht die Finger lassen und Henrik kam emotional an seine Grenzen. "Ich gucke mir das seit der fünften Folge nicht mehr an", stellte der Influencer nun klar, denn er halte die Sendung für "Fremdscham".

Dennoch bekam der Politikerenkel auf Social Media jede Menge Zuspruch dafür, dass er in der Show auch seine verletzliche und liebevolle Seite zeigte. "Ich finde es schön, dass mein wahres Ich ein bisschen mehr zur Geltung gekommen ist, auch wenn das in so einem Format eigentlich eher unwahrscheinlich ist", freute sich Henrik über die Nachrichten seiner Fans.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2021

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

