Toni Garrn (29) spricht offen über ihre Tochter. Im Juli wurde das Model erstmals Mutter. Gemeinsam mit ihrem Mann Alex Pettyfer (31) zieht die gebürtige Hamburgerin ihre Tochter Luca Malaika groß. Obwohl es auf den Social-Media-Accounts der 29-Jährigen größtenteils um Einblicke in ihre Modeljobs geht, sprach Toni jetzt offen über ihr neues Leben als Mutter und verriet: Ihr Mamasein sei wunderschön, aber wahnsinnig kräftezehrend zugleich.

"Ich habe keine Nanny. Ich mache alles selbst mit der Hilfe von Familie und Freunden. Wenn ich arbeiten muss, kommt meine Mutter oder Alex ist da", gab Toni auf Instagram einen Eindruck von ihrem Alltag mit Luca. Da die Laufstegschönheit jedoch plane, wieder mehr zu arbeiten, sei sie auf der Suche nach einem Kindermädchen. Doch aktuell sei die kleine Luca noch zu sehr auf die Brust ihrer Mama angewiesen. Toni stillt nämlich ihre fast sechs Monate alte Tochter nach wie vor selbst.

Das Model erzählte: Das sei auch der Grund, warum Toni in den letzten Monaten viel zu wenig schlafe. "Normalerweise muss ich sie alle drei Stunden füttern, aber ich genieße es wirklich jedes Mal für sie da zu sein, wenn sie aufwacht", betonte sie. Doch die Intervalle, in denen das Baby schreit, werden immer kürzer, erklärte die Schauspielerin. Inzwischen komme es sogar vor, dass Luca bis zu sechs Stunden schläft. Das Schwierigste sei für Toni jedoch in ihrer Rolle als Mama: "Alles hinzukriegen, wenn man so müde ist. Ich kann nicht gut entspannen, selbst wenn meine Mutter oder Alex die Kleine haben."

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Model Toni Garrn im Juni 2021

Instagram / tonigarrn Luca Malaika, Toni Garrns Baby

