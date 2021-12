Serienautoren können sich bei Chad Michael Murray (40) melden – der Schauspieler hat bereits einige Ideen für ein mögliches One Tree Hill-Reboot! Dank der Erfolgsserie wurde der Darsteller im Jahr 2003 als Lucas Scott weltbekannt. Nach rund neun Jahren lief 2012 dann allerdings die letzte Folge im Fernsehen. Seither wird immer wieder über eine Neuauflage spekuliert – und Chad hätte sogar schon eine Vorstellung, wie diese aussehen könnte.

Im Interview mit E! News kam der 40-Jährige auf ein mögliches "One Tree Hill"-Reboot zu sprechen. Dabei verriet der Serienstar, dass ihm sogar schon eine potenzielle Version vorschwebe. Ähnlich wie beim Remake von Gossip Girl stellt sich Chad eine neue Generation vor, die sich mit den heutigen Problemen befasst. Immerhin habe sich inzwischen viel verändert. "Man kann also Themen aufgreifen, mit denen Kinder und Jugendliche heute in der Highschool zu tun haben", erklärte der zweifache Vater.

Dass es eines Tages tatsächlich zu einer neuen Version der Serie kommt, hält Chad für sehr wahrscheinlich. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwann der Fall sein wird. Wir werden das ständig gefragt", betonte der "Cinderella Story"-Darsteller und sprach damit auch für seine einstigen "One Tree Hill"-Co-Stars wie Hilarie Burton (39), die er mindestens ein- bis zweimal pro Jahr treffe.

ActionPress/Collection Christophel Der Hauptcast von "One Tree Hill"

Getty Images Chad Michael Murray bei der GQ Men of the Year Party in Los Angeles, Dezember 2016

Getty Images Chad Michael Murray und Hilarie Burton im Januar 2008

