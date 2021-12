Von einer plötzlichen Änderung der Thronfolge wäre die Queen (95) überhaupt nicht begeistert! Doch offenbar fänden es zumindest viele Web-User gut, wenn nicht wie geplant erst Prinz Charles (73) und später Prinz William (39) König werden: Stattdessen wünschen sie sich Harry (37) als Monarchen – und das trotz der Kluft zwischen ihm und seiner Herkunftsfamilie und obwohl er seit anderthalb Jahren seien royalen Ämter niedergelegt hat. Dennoch scheint seine Popularität offensichtlich nach wie vor groß zu sein!

Das ergab nun eine Studie von Each Night. Demnach stiegen im Internet die Suchanfragen nach "Prinz Harry König" fast um das Neunfache an – ein absolut beispielloser Boom. Ein Pressesprecher der Forschungswebsite kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: "Obwohl er nicht mehr im königlichen Dienst steht, zeigt die explosionsartige Zunahme der Suchanfragen [...], dass seine Beliebtheit ungebrochen ist und viele Menschen ein alternatives Universum mit ihm als König in Betracht ziehen". Dieses Szenario würde aber nur eintreffen, falls Charles und William plötzlich ums Leben kämen. Der Unternehmensvertreter ist sich sicher, dass Ihrer Majestät der Queen diese Parallelwelt gar nicht gefallen würde.

Denn für Elizabeth II. liegt die Zukunft der britischen Monarchie bei William und dessen Nachwuchs. "Während der Königin die gesamte Familie unglaublich wichtig ist, stellen Prinz William und seine drei Kinder die glänzende Zukunft der Monarchie dar, und sie wird sicherstellen wollen, dass diese sicher und gesund bleiben, um die Krone zu übernehmen", erklärte der Pressesprecher.

Getty Images Die Queen, Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Geburtstagsparade Trooping the Colour 2021

Getty Images Prinz William und Queen Elizabeth II.

