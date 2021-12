Manche Fans wollen Georgina Fleurs (31) Wunsch nach Privatsphäre einfach nicht respektieren! Die Reality-TV-Bekanntheit ist vor ein paar Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Während sie viele Aspekte ihres Lebens mit ihrer Community teilt, hält sie ihre Tochter jedoch aus der Öffentlichkeit heraus – vor allem deren Gesicht soll niemals gezeigt werden. Aber das umzusetzen, ist nicht immer leicht: Ein Fan hat mal versucht, Georginas Baby heimlich zu fotografieren!

Das berichtet die Mama jetzt in ihrer Instagram-Story. "Ich hatte das nicht gemerkt, aber zum Glück mein Bekannter! Wir waren am Strand – ich finde das so gruselig", erinnert sich Georgina. Die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin appelliert an ihre Follower: "Es ist okay, wenn ihr nach einem Foto fragt, aber bitte fotografiert nicht heimlich." Abschließend schreibt sie in Großbuchstaben: "Vor allem nicht mein Kind!"

Doch es ist nicht so, dass Georgina den Wunsch ihrer Fans nicht nachvollziehen kann: "Leute, wirklich – ich würde nichts lieber tun, als mein Glück mit euch zu teilen, aber bitte versteht, dass ich mich dazu entschieden habe, es für mich zu behalten", stellt die Beauty klar. Ein Detail verrät sie dann aber doch: "Sie ist wunderschön!", versichert die stolze Mutter.

Georgina Fleur mit ihrer Tochter in Dubai

Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Georgina Fleur mit ihrer Tochter in Dubai

