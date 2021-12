Lateysha Grace bekommt zum zweiten Mal Nachwuchs. Die britische Reality-Beauty ist vor allem durch die Show "The Valleys" bekannt geworden. Später trat sie auch in Formaten wie "Celebrity Ex on the Beach" oder Big Brother auf. Bereits 2015 ist Lateysha Mutter einer kleinen Tochter namens Wynter Charles geworden. Nun hat die Britin erneut schöne Neuigkeiten zu verkünden: Lateysha wird zum zweiten Mal Mutter!

Das gab die 29-Jährige jetzt in einem Interview mit Closer bekannt. Demnach soll Baby Nummer zwei schon im April zur Welt kommen. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, behielt sie noch für sich. Lateysha betonte allerdings, wie überglücklich sie ist. Sie und ihr Freund – der bislang noch nicht den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt hat – versuchen offenbar bereits seit einem Jahr, gemeinsam ein Baby zu bekommen. Auch die kleine Wynter, die aus einer früheren Beziehung stammt, könne es kaum noch abwarten, endlich eine große Schwester zu werden, erklärte Lateysha.

Ihre erste Schwangerschaft sei damals für sie ein Kinderspiel gewesen. Das kann die baldige Zweifach-Mama von ihrer zweiten Schwangerschaft allerdings nicht behaupten. Das erste Trimester hat Lateysha offenbar ziemlich zugesetzt. "Mein Freund musste alles für mich machen. Ich war körperlich nicht krank, aber mir war einfach die ganze Zeit schlecht", erzählte sie. Inzwischen gehe es ihr aber zum Glück besser.

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace mit ihrer Tochter Wynter

Getty Images Lateysha Grace beim Einzug ins "Big Brother"-Haus 2016

Getty Images Lateysha Grace bei den MTV EMAs, 2018

