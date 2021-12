Samira und Yasin Cilingir sind von ihrem kleinen Sohnemann ganz verzaubert. Mitte des vergangenen Jahres hatten die beiden ehemaligen Love Island-Teilnehmer öffentlich gemacht, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Dezember war es dann endlich so weit: Ihr Sohn Malik-Kerim erblickte das Licht der Welt. Heute ist der Kleine der Mittelpunkt ihres Lebens. Das machen Yasin und Samira nun auch an seinem ersten Geburtstag deutlich: Sie meldeten sich mit rührenden Worten.

Auf Instagram veröffentlichte Samira ein Foto, das sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn zeigt. "Ein Jahr bist du jetzt unser kleiner Engel. Du wirst immer unser Sonnenschein bleiben", schwärmte die Influencerin von ihrem Kind. Sie könne gar nicht glauben, dass schon ein Jahr vergangen sei. An die Geburt erinnere sie sich noch, als sei es erst gestern gewesen. "Wir sind so glücklich, so einen fröhlichen, gesunden, tollen Sohn zu haben. Du hast unsere Familie komplett gemacht", fasste die Hamburgerin zusammen.

Doch auch Yasin teilte einen Beitrag, in dem er seinem Sohn eine süße Liebeserklärung machte. "Schön, dass du bei uns bist. Durch dich habe ich so viel dazugelernt, da wüsste ich nicht mal, wo ich anfangen soll", freute sich der einstige Like Me – I'm Famous-Kandidat.

