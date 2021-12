Kommt für Marcus eine Scheidung infrage? Der Kita-Leiter schritt vor den Hochzeit auf den ersten Blick-Traualtar und heiratete die Sachbearbeiterin Simone, die er bis dahin nicht kannte. Bis sie wirklich warm miteinander wurden, hat es einige Zeit gedauert. Nach einem fehlenden Kuss bei der Trauung gingen die beiden auch in den Flitterwochen zunächst auf Distanz. Ein klärendes Gespräch sorgte dafür, dass sie sich dann allmählich annäherten. Doch hat Marcus' und Simones Ehe auch eine Zukunft?

In der letzten Folge der Staffel offenbarte Marcus der 31-Jährigen, dass er Schmetterlinge im Bauch habe und in sie verknallt sei. Um ihr seine Wertschätzung zu zeigen, hat er sogar einen Ring besorgen lassen, auf den Simone während ihrer Hochzeitsreise in Italien ein Auge geworfen hatte. "Du hast ihn dir gewünscht. Ich hoffe, wir verbringen noch viele Jahre und Monate zusammen", erzählte der Jenaer. Seine Liebste erklärte daraufhin: "Ich möchte, dass das ein Verlobungsring ist." Das ließ sich Marcus nicht zweimal sagen und machte ihr prompt einen Antrag! Die beiden bleiben also nicht nur verheiratet, sondern wollen ihr Ehegelübde gleich ein zweites Mal ablegen.

Der Antrag war aber nicht nur für Marcus und Simone selbst, sondern auch für das Expertenteam ein echtes Highlight. Die Sexualtherapeutin Beate Quinn resümierte: "Sie haben sich weiterentwickelt. Sie haben sich in das Herz des anderen gespielt und heute mit dem Heiratsantrag ihre Liebe noch gekrönt."

"Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Simone und Marcus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

