Ein Mode-Mogul am Werk! Kim Kardashian (41) zeigte sich schon des Öfteren in einer Robe von Manfred Thierry Mugler (73). Die Keeping Up With the Kardashians-Bekanntheit fällt gerne durch extravagante Looks auf dem roten Teppich auf und hat mit dem Modedesigner dafür einen guten Partner an ihrer Seite. Auch für ihren bekannten Wet-Look bei der Met Gala 2019 war der Franzose zuständig – Nun postete Kim zu Thierrys Geburtstag einen ehrerbietigen Beitrag!

In ihrer Instagram-Story überbrachte die Beauty ihre Geburtstagsglückwünsche. "Ich fühle mich geehrt, von dir eingekleidet worden zu sein und deinen genialen Geist erlebt zu haben!", schrieb sie zu einem Bild der beiden. Danach teilte sie noch einen alten Schnappschuss, wie sie an Kims beeindruckendem Look werkelten: Damals flashte sie in einem figurbetonten Kleid, das mit Tropfen aus Diamanten behangen ein Kunstwerk für sich war. Auf dem Foto sieht man die beiden gemütlich an einem Tisch sitzen, wo sie erste Ideen für das Kleid sammelten.

Kim ist längst nicht die Einzige, die auf die kreativen Ideen des Modeschöpfers setzt. Zuletzt zeigte sich Cardi B (29) in Paris in einer aufwendigen Robe von Manfred. Aber auch Heidi Klum (48) ist ein Fan von ihm! Bei der vergangenen Staffel von Germany's Next Topmodel saß er sogar bei der Auftaktfolge in der Jury.

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Instagram / kimkardashian Manfred Thierry Mugler und Kim Kardashian, Mai 2019

Getty Images Manfred Thierry Mugler, Modedesigner

