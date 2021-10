Baby-Neuigkeiten von Schauspielerin Caroline Frier (38)! Die einstige Alles was zählt-Darstellerin wird zum ersten Mal Mutter. Bereits im Sommer machte die Blondine mit ihrem Privatleben Schlagzeilen: Sie heiratete ihren Partner IT-Manager Marc im Juni nach nicht mal einem Jahr Beziehung. Nun krönen die beiden ihre Liebe mit einem gemeinsamen Kind, wie Caroline am Sonntag stolz und ein bisschen überraschend im Netz verkündete.

Mit einem kugelrunden Instagram-Post machte die 38-Jährige ihre Schwangerschaft öffentlich. Caroline steht auf dem Foto in einer herbstlichen Kulisse und hält ihren schon ziemlich großen Babybauch. Dazu schrieb sie: "Mama in spe." Mehr Details ließ sich die Fernsehbekanntheit allerdings nicht entlocken. Bis zur Geburt kann es bei der Kugel aber eigentlich gar nicht mehr so lange dauern.

Unter dem Beitrag häuften sich sofort die begeisterten Kommentare – auch von vielen Promikollegen. Unter anderem gratulierten Moderator Jochen Schropp (42), Sängerin Lafee (30) oder auch ihre Ex-AWZ-Kollegen André Dietz (46) und Ania Niedieck (38) zum Babysegen. Was denkt ihr: Welches Geschlecht wird es bei Caroline und Marcs Kind?

Anzeige

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier, Fernsehschauspielerin

Anzeige

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp im August 2020 in Köln

Anzeige

Meint ihr Caroline kann sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen? Es wird bestimmt ein Mädchen. Ich tippe eher auf einen Jungen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de