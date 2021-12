Kehrt bei Juliane und Robert endlich Ruhe ein? Die Brandenburgerin und der 35-Jährige haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick unbekannterweise das Jawort gegeben. Laut der Experten der Sendung sollten sie perfekt zusammenpassen. Doch schon in den Flitterwochen kam es zu heftigen Streitereien. Danach wollten sich die beiden nicht einmal gegenseitig zu Hause besuchen. Für Juliane wurde Roberts impulsive Art zu einem großen Problem. Dieser möchte die Ehe aber fortsetzen!

In der letzten Folge der Staffel trafen noch einmal alle Kandidaten des Formats aufeinander, um zu verkünden, ob sie verheiratet bleiben möchten oder sich von ihrem Match scheiden lassen wollen. Während die Sache für Juliane von Anfang an klar zu sein schien, war Robert offenbar hin- und hergerissen. "Mir ist schon länger bewusst, was ich verkehrt gemacht habe, dass da einfach eine fehlerhafte Kommunikation stattfindet", zeigte sich der Sachsen-Anhalter einsichtig. Da er nach einem Krisengespräch mit den Experten aber wieder vermehrt Kontakt mit Juliane hatte, hoffte er auf Besserung und entschied sich für die Ehe: "Ich habe großes Interesse an dieser Frau und möchte sie kennenlernen."

Für Juliane kommt das allerdings nicht infrage. "Ich denke, wir haben beide gemerkt, dass die Basis komplett fehlt und ich möchte ihm keine falschen Signale senden oder Hoffnungen mit auf den Weg geben. Ich habe mich für 'Scheidung' entschieden", erklärte die Krankenschwester. Robert betonte daraufhin, dass ihm das klar gewesen sei. Von seinen Mitstreitern erntete er dafür scharfe Kritik. "Wenn es ihm klar war, warum schreibt er dann 'Ehe' rauf? [...] Er sieht es einfach nicht", ärgerte sich Mario. Seine Frau Lisa ergänzte: "Ich hätte mir von Robert gewünscht, dass er auch 'Scheidung' aufschreibt, wie wir alle uns das gewünscht hatten, dass die beiden gut abschließen können mit der Situation."

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

