Sie ist stolz auf ihren Körper. Yeliz Koc (28) wurde vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) begrüßte sie ihre kleine Tochter Snow Elanie auf der Welt. Jetzt steht das Mamasein für die Influencerin an erster Stelle – mit ihrem Körper ist Yeliz auch nach ihrer Schwangerschaft glücklich und zufrieden. Jetzt präsentierte sie stolz ihre Figur auf Social Media.

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige nun ein Video von sich, in dem sie Fans einen Blick auf ihren After-Baby-Body gewährt. In dem Clip fasst sich Yeliz an den Bauch und zeigt offen und ehrlich, wie ihr Körper derzeit aussieht. Die einstige Bachelor-Kandidatin wirkt dabei gut gelaunt und rundum happy – in ihrer Story teilte die Neu-Mama eine Reihe von Videos, in denen sie fröhlich durch ihr Badezimmer tanzt und die Lippen zu ein paar Songs mitbewegt.

Vor wenigen Wochen hatte Yeliz bereits im Netz verraten, wie viel sie momentan wiegt: 64,6 Kilo zeigte ihre Waage zu dem Zeitpunkt an. "Ich habe noch acht Kilo drauf", offenbarte die Influencerin. Die anderen 15 Kilo, die sie während ihrer Schwangerschaft zugenommen hat, habe sie schon wieder verloren.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie im November 2021

Simon Gerber Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Social-Media-Stars

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 34. Schwangerschaftswoche

