Dem Schauspieler Chris Noth (67) wird vorgeworfen, Frauen zum Sex gezwungen und sie unsittlich berührt zu haben. Drei Frauen berichteten inzwischen von derartigen Missbrauchs-Erlebnissen mit dem Sex and the City-Star. Chris weist nach wie vor alle Vorwürfe von sich. Dass die Rolle eines Vergewaltigers ihm zuwider sei, merkte er bereits vor Jahren an: Er spielte damals nämlich selbst einst einen Sexualstraftäter.

In dem Film "White Girl" aus dem Jahr 2016 übernahm Chris die Rolle eines New Yorker Anwalts. In einer Szene vergewaltigt diese Figur eine junge Frau. Im Interview mit Esquire betonte der Law & Order-Darsteller, dass er zunächst zögerte, die Rolle anzunehmen, da die Figur "zu widerlich" sei. "Mein Kind wird diesen Film eines Tages sehen", äußerte der 67-Jährige seine Bedenken.

Dennoch kam er schlussendlich dazu, dass seine Arbeit als Schauspieler bedeutet, auch Menschen zu spielen, die nicht nur Sympathieträger sind. In dem Interview räumte Chris ein, dass viele Männer "kleine, schmutzige Geheimnisse" in sich trügen und dass sie, wenn es um Sex geht, Dinge tun würden, die sie sich vorher nicht zugetraut hätten. Sex sei für Männer "das Thema Nummer eins in ihrem Leben, wenn sie jung sind", meinte er.

