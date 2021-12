Was für ein bezaubernder Auftritt von Herzogin Kate (39)! Dass die Frau von Prinz William (39) gerne mal auf bunte Farben in ihrer Garderobe setzt, ist längst kein Geheimnis mehr: Allein in den vergangenen drei Monaten hüllte sich die Royal auf offiziellen Veranstaltungen in farblich auffällige und elegante Roben. Anlässlich eines Events in London ließ es Kate heute aber so richtig knallen!

Zum alljährlichen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey erschien die adlige Gastgeberin in einem wadenlangen, geknöpften, knallroten Kleid der französischen Designerin Catherine Walker, das am hochgeschlossenen Kragen eine üppige Schleife aufwies. Dazu wählte die Herzogin farblich passende Accessoires: ein paar Wildlederpumps und eine kleine Clutch. Kates Make-up war wie immer dezent gehalten – nur der Schmuck war dieses Mal auffallender! Passend zu ihren drei üblichen Ringen links legte sie große Ohrhänger an, die aus der Sammlung der Queen (95) stammen. Wenn man da mal nicht in Festtagsstimmung kommt!

Selbstverständlich wurde die 39-Jährige von ihrem Göttergatten William zur feierlichen Veranstaltung begleitet. Der Herzog wählte für den Anlass einen klassischen, dunkelblauen Anzug – die Krawatte passte farblich aber bestens zu seiner Ehefrau. Neben ihnen besuchten auch weitere Mitglieder der Royal Family das Konzert wie Prinzessin Eugenie (31), Prinzessin Beatrice (33) sowie Kates Eltern Michael (72) und Carole Middleton (66) und ihre Geschwister Pippa (38) und James Middleton (34).

Getty Images Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Getty Images Herzogin Kate am 8. Dezember in London

