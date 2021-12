Paulina Ljubas (25) hat offenbar Schuldgefühle! Die Ex-Köln 50667-Darstellerin nimmt mit ihrem Partner Henrik Stoltenberg an der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Staffel teil. Dort scheint sie sich vor allem mit dem Verführer Dominik Brcic gut zu verstehen: Die beiden kamen sich schon verdächtig nahe – und kuschelten sogar! Mit Promiflash sprach Paulina nun über ihr Verhalten in dem Format – und gestand dabei: Sie bereut ihren Flirt mit Dominik!

Im Promiflash-Interview gab die Brünette ehrlich zu, dass sie sich in der Frauenvilla total einsam gefühlt habe. "Und er war einfach da", meinte Paulina. Im Nachhinein hätte sie lieber abgebrochen oder sich gegenüber den anderen vergebenen Mädels geöffnet. "Es ist natürlich super-schwierig, wenn man keine Möglichkeit hat, mit einer Vertrauensperson zu sprechen wie der Mama oder Freunden", erklärte die Kölnerin ihre Haltung.

Dominik selbst machte in der Fremdflirt-Show keinen Hehl daraus, dass er tatsächlich Interesse an der 24-Jährigen habe. Zunächst habe sich Paulina von seinen Annäherungsversuchen geschmeichelt gefühlt. "Aber ich wusste auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte meinen Standpunkt deutlicher machen müssen", meinte sie geknickt.

